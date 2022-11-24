Путин: будущее зависит от прорывов в сфере искусственного интеллекта
Путин заявил об ожесточённом соперничестве стран в сфере искусственного интеллекта
Москва, 24 ноября, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Россия должна наращивать усилия по развитию искусственного интеллекта. От этого зависит будущее страны, заявил президент РФ Владимир Путин 24 ноября на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».
Он отметил, что по ряду направлений в этой области Россия опережает на шаг некоторые другие страны. Усилия нужно обязательно наращивать.
От достижений в области искусственного интеллекта во многом зависит дальнейшее место России в мире. Значение прорывов в сфере искусственного интеллекта колоссально, подчеркнул российский лидер.
«Соперничество между государствами идет просто ожесточённое. От того, каких результатов мы добьёмся, зависит место России в мире, наш суверенитет, безопасность и состоятельность нашей страны», — сказал Путин.
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