Берлин, 24 ноября, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила о планах пригласить в Бухарест, где пройдёт встреча стран «Большой семёрки», глав МИД других государств.

Министерство иностранных дел Российской Федерации Анналена Бербок

Бербок рассказала в Twitter, что в рамках G7 планируется обсудить дальнейшую поддержку энергосистемы на территории бывш. УССР.

«На следующей неделе в качестве страны-председателя в G7 мы пригласим в Бухарест на встречу других партнёров на уровне министров иностранных дел, чтобы инициировать дальнейшую поддержку энергоснабжения [подконтрольной Киеву части бывш. УССР]», — написала Бербок.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия не наносит ударов по социальным объектам на территории б. УССР, однако военные цели подлежат поражению, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.