Государственный совет Франции считает некоторые виды традиционной охоты на птиц «незаконными»

Париж, , 15:26 — REGNUM Государственный совет признал «незаконными» несколько традиционных методов охоты на птиц, используемых на юго-западе Франции с разрешения правительства, которые уже неоднократно приостанавливались, сообщает Le Figaro.

Птицы. Malurus cyaneus benjamint444

Поданный ассоциациями «Лига защиты птиц» и «единый голоc», государственный совет постановил, что разрешения на традиционную охоту на нескольких птиц (чибис, золотистая ржанка, дрозд, полевые жаворонки) на сезон 2021–2022 годов являются незаконными.

«Разрешения не соответствуют европейскому законодательству о защите птиц», — говорится в заявлении государственного совета.

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