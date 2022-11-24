Аналитик Сагалаев назвал предложение Европы о потолке на нефть желанием усидеть на двух стульях

Москва, , 15:25 — REGNUM Несколько государств-членов ЕС недовольны предложенным Европейской комиссией ограничением цен на природный газ, считая его бесполезным. Все дело в том, что потолок в 275 евро за МВтч далек от реалий, и никому финансово не выгодно покупать газ по такой «предельной» цене, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Добыча нефти (сс) John Hill

«Сейчас европейские цены на газ остаются очень высокими — около 124 евро за МВтч, что уже приводит экономику Европы к рецессии, закрытию производств и череде банкротств предприятий, что тогда говорить о 275 евро за МВтч.

Поэтому, если и устанавливать планку, то она должна быть более реалистичной и намного ниже: между 150 и 200 евро.

Но тогда возникает другой момент. Искусственное занижение цен может привести к значительному увеличению потребления газа, что угрожает финансовым рынкам, создает риск для безопасности поставок, а также угрозу финансовой стабильности блока.

Также это ставит под угрозу существующие долгосрочные контракты и имеет непредвиденные последствия для внутреннего рынка ЕС, так как газовым компаниям и трейдерам будет невыгодно поставлять газ в ЕС по сниженным ценам и вынудит их отправлять газ в другие, более выгодные места.

Так что введение ограничения цен на газ — однм из наиболее спорных мер для Европы, как говорится, «и хочется, и колется».

Ведь вмешательство в рынок деривативов и фьючерсов может быть слишком непредсказуемым, достаточно вспомнить 20 апреля 2020 года, когда из-за вмешательства пандемии стоимость майских фьючерсов на нефть американской марки WTI снизилась до $0,01 за баррель, а затем рухнула до минус $37,63 за баррель.

Представители стран ЕС обсудят это предложение на своей встрече. Но еще неизвестно, примут ли это предложение страны, которые больше всего поддерживают ограничение цен – Польша, Бельгия, Италия и Греция, и те, которые больше всего против ограничения цен, а именно Германия и Нидерланды», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, предложение Еврокомиссии по введению «картонного» потолка на газ из России вызвало бурную негативную реакцию со стороны всех европейских государств.

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