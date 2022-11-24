Бухарест, 24 ноября, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Мэрия столицы Румынии Бухареста объявила о начале нового эксперимента по отпугиванию ворон, гнездящихся в центральных городских парках. Об этом 24 ноября сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Ingrid Taylar Ворон

По словам столичного вице-мэра Хории Томеску, в ближайшее время в город будут завезены несколько тысяч хищных птиц, способных изгнать ворон из ареала нынешнего обитания.

«Такая мера в буквальном смысле этого слова избавит посетителей природных и ландшафтных парков от хаоса и вороньего помета», — резюмировал, в частности, он.

О каких именно видах хищных птиц идет речь, Томеску не пояснил.

Проект был разработан местными властями Бухареста при поддержке организаций охраны природы. Эксперты утверждают, что практика не скажется пагубным образом на популяции отдельных видов пернатых в регионе.