Кишинёв, 24 ноября, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Партия «Шор» организовала 24 ноября протестную акцию в Кишинёве, участники которой потребовали отставки министра юстиции Сергея Литвиненко. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Partidulsor. md Акция протеста в Кишинева сторонников партии Шор

Сообщается, что акцию планировали провести возле здания парламента республики, но этому помешали сотрудники полиции. Тогда протестующие собрались в парке.

«Нас отовсюду выгоняют, не пускают ни к президентуре, ни к парламенту. Это и есть те хорошие времена, которые нам обещали во время предвыборной кампании? Нам даже не разрешают протестовать у министерства юстиции, где заседает господин Литвиненко», — сказала, выступая депутат парламента страны от «Шор» Регина Апостолова.

Она обвинила главу минюста в «фальсификации» конкурса, по которому главой Антикоррупционной прокуратуры назначили прибывшую из США Веронику Драгалин. Апостолова уверена, что другие руководители также были назначены на государственные посты «незаконно».

Напомним, ранее были взломаны аккаунты в Телеграм у президента Молдавии Майи Санду и ряда важных чиновников. После этого в сеть стали выкладывать якобы переписку членов правительства и других влиятельных лиц. Литвиненко признал, что выложили его переписку, но заявил, что её якобы исказили. В переписке говорится о подтасовках в конкурсе с Драгалин.