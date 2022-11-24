В Пекине назвали попытки США сдержать Китай путем вооружения Тайваня «бредом»

Пекин, , 15:38 — REGNUM В Пекине отреагировали на попытки США сдержать развитие Китая поставками оружия Тайваню. Об этом сообщил представитель китайского министерства обороны У Цянь, комментируя призыв совместной комиссии США и Китая в сфере экономики и безопасности при американском Конгрессе укрепить оборону острова.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

В ведомстве подчеркнули, что Тайвань является священной и неотъемлемой частью Китая, а укрепление военных связей между Вашингтоном и Тайбэем — акт вмешательства во внутренние дела Китая.

«Любая попытка сдержать материковый Китай путем вооружения Тайваня — бред слабоумного», — заявил представитель министерства обороны.

У Цянь акцентировал внимание на том, что те, кому приходят в голову такие идеи, «натолкнется на великую стальную стену Народно-освободительной армии Китая и разобьет голову».

Отметим, что 15 ноября в США призвали создать межведомственный комитет для разработки планов по введению санкций в случае атаки Китая на Тайвань.