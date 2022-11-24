Захарова призвала Запад уберечь ЗАЭС от обстрелов киевских боевиков

Москва, , 15:26 — REGNUM Запад сознательно подстрекает Киев к новым атакам на Запорожскую АЭС. Россия призывает западные страны повлиять на киевский режим ради безопасности станции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 24 ноября на брифинге.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

По её словам, страны Запада пытаются по-прежнему закрывать глаза на очевидные вещи и подыскивать комфортные объяснения бесчинствам киевского режима. Но это либо непозволительное попустительство, либо сознательное подстрекательство к новым преступлениям.

Захарова призвала все страны, и в первую очередь те, чьи представители мелькают на телеэкранах в обнимку с В. Зеленским, проявить «политическую волю и ответственный подход» и сделать всё для полного прекращения обстрелов ЗАЭС со стороны Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, Захарова заявила также, что деятельность Киева всё больше напоминает о злодеяниях современных террористов.

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