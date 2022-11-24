На болгарско-румынской границе взорвалась автоцистерна
При взрыве автоцистерны на болгарско-румынской границе погиб один человек
София,
24 ноября 2022, 15:17 — REGNUM По меньшей мере, один человек погиб и несколько получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва автоцистерны в районе контрольно-пропускного пункта «Дунайский мост» на болгарско-румынской границе. Об этом 24 ноября сообщает софийская информационная служба News. bg.
По предварительным данным, инцидент произошел утром на кольцевой развязке перед блокпостом. Причиной происшествия стала разгерметизация бака с нефтепродуктами.
Взрыв также повредил пять расположенных неподалеку автомашин.
Угрозы загрязнения окружающей среды нет.
Ведется следствие.
История вопроса
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