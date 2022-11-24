При взрыве автоцистерны на болгарско-румынской границе погиб один человек

София, , 15:17 — REGNUM По меньшей мере, один человек погиб и несколько получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва автоцистерны в районе контрольно-пропускного пункта «Дунайский мост» на болгарско-румынской границе. Об этом 24 ноября сообщает софийская информационная служба News. bg.

Взрыв Michael Deal

По предварительным данным, инцидент произошел утром на кольцевой развязке перед блокпостом. Причиной происшествия стала разгерметизация бака с нефтепродуктами.

Взрыв также повредил пять расположенных неподалеку автомашин.

Угрозы загрязнения окружающей среды нет.

Ведется следствие.