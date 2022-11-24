Киевские каратели обстреляли два района Донецка

Донецк, , 15:15 — REGNUM Боевики ВСУ обстреляли Киевский и Кировский районы Донецка, сообщили 24 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ Mil.gov.ua

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 14:32 (совпадает с мск) — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 14:37 ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибра 155 мм.