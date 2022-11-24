Болгарские парламентарии отказались рассматривать компенсацию цен на энергоносители

София, , 15:14 — REGNUM Комиссия по энергетике при Народном собрании (парламенте) Болгарии отложила на неопределенный срок рассмотрение вопроса о компенсации конечному потребителю высоких цен на топливо. Об этом 24 ноября сообщает софийская газета «Факты».

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, накануне в ходе дебатов, продолжавшихся в парламенте более двух часов, нардепы не смогли прийти к единому мнению относительно размеров и методов скидок на нефтепродукты.

По некоторым данным, было провалено предложение партии ГЕРБ о судсидиях в 1 лев ($0,5) на каждый литр бензина и дизельного топлива, а также инициатива движения «Продолжаем перемены» о снижении тарифов на европейские аналоги.

Предполагается, что соответствующие дискуссии продолжатся в ходе пленарных заседаний на следующей неделе.

Напомним, на сегодняшний день цены на топливо в Болгарии являются самыми высокими в Восточной Европе.