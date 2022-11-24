Москва, 24 ноября, 2022, 15:12 — ИА Регнум. В ходе заседания ЕС пока не был определен компромиссный вариант ценового потолка для российской нефти, поскольку страны Прибалтики требуют более низкого уровня цен, страны с развитой судоходной отраслью, в том числе Греция, настаивают на более высоком уровне, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Иван Шилов ИА REGNUM Египетская нефть

«А Венгрия в принципе выступает против и хочет для себя исключений, хотя разъяснения минфина США дают такую возможность. Поэтому пока конкретный уровень потолка цен неизвестен, но он обязательно будет определен в ближайшие дни.

Страны G7 рассматривают потолок цен на российскую нефть в диапазоне $65-70 за баррель. Между тем, по данным Refinitiv, экспортная нефть марки Urals, поставляемая в северо-западную Европу, торгуется в районе $62-63, хотя в Средиземноморье она стоит около $67-68.

По данным Statista, на конец прошлой недели российская нефть Urals торговалась на $23 ниже эталонной марки Brent Crude. Получается, что такой потолок цен будет примерно на текущем уровне стоимости российской нефти.

Отсюда инвесторы сделали вывод, что столь высокая планка по цене позволит избежать ощутимого падения поставок нефти из России. А поскольку нефть останется на рынке, дефицита сырья можно будет избежать.

Поэтому в ходе торгов 23 ноября котировки нефти снизились более чем на 3%. Тут надо понимать, что в первые месяцы страны G7 будут обкатывать эту схему, поэтому делать изначально жесткие условия — точно не резон. На данный момент точная цифра потолка цен до сих пор неизвестна», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры между странами Евросоюза (ЕС) о том, каким должен быть предлагаемый G7 предельный уровень цен на российскую нефть, зашли в тупик.

Читайте также: Bloomberg: переговоры в ЕС по потолку цен на нефть из России зашли в тупик