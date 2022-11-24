Луганск, 24 ноября, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Более 270 студентов в Луганской Народной Республике (ЛНР) уже демобилизованы, сообщил 24 ноября врио главы республики Леонид Пасечник на встрече с представителями организационного комитета общественного движения «Федеральный народный совет».

Иван Шилов ИА REGNUM Луганская Народная Республика

Он выразил благодарность президенту России Владимиру Путину, который принял решение «ребят демобилизовывать потихонечку». На сегодняшний день демобилизовали 274 студента, уточнил Пасечник.

Врио главы республики отметил, что плохо отразилась на работе шахт мобилизация шахтёров. Доля мобилизованных среди них — почти 60%.

Это именно те, кто работают в лаве, их 58%. Шахты становятся нерентабельны. Сложно оставаться на плаву угольному предприятию «Востокуголь». Зарплаты людям платят из дотаций, добавил он.

По словам Пасечника, власти республики разрабатывают программы по поддержке демобилизованных.

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