Аналитик Делицын рассказал, как не попасться на уловки кибермошенников
Москва,
24 ноября 2022, 15:06 — REGNUM Большинство технологий мошенничества продолжает совершенствоваться. Киберкриминал не отказывается от них, а оперативно адаптирует к новым реалиям, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын.
«Чем больше происходит изменений, чем чаще разработчики приложений вводят новые функции, тем лучше для киберкриминала, потому что разработчики не успевают закрыть все «дыры» в безопасности.
Этой осенью киберкриминал снова сфокусировался на социальной инженерии. Это способ, при котором пользователи или сотрудники организаций сами невольно помогают взломщикам, сообщая им необходимые данные.
Например, у сотрудника компании звонит телефон, звонящий представляется сотрудником ИТ-отдела той же компании и просит напомнить ему какую-нибудь малозначительную информацию.
Эту информацию он потом сообщает в разговоре другому сотруднику, чтобы благодаря такой осведомленности вызвать доверие к своей персоне. У того выведывает следующий нужный элемент информации и так далее.
Иногда используют и такую хитрость: присылают сотруднику организации заманчивое предложение якобы от имени кадрового агентства и просят загрузить на сайт резюме. В письме содержится адрес сайта этого агентства.
Когда человек приходит, чтобы загрузить сайт, его просят зарегистрироваться, а при регистрации или загрузке файлов — указать какую-нибудь персональную информацию, например, паспортные данные. Если человек не успел спохватиться, то он эту информацию и предоставляет мошенникам.
Наиболее распространённый вид социальной инженерии — это так называемый «фишинг». Поскольку продавцы и финансовые организации сейчас нам часто предлагают зайти на какую-нибудь страницу, например, чтобы проверить свой заказ или поставить оценку, мы делаем это автоматически, не вглядываясь, куда на самом деле заходим.
Мошенники подсовывают нам поддельные страницы (например, в электронной почте), почти неотличимые от настоящих. А там предлагается ввести какую-нибудь информацию, якобы для подтверждения нашей личности. Некоторые пользователи послушно вводят такую информацию.
Поскольку мы пользуемся удалёнными сервисами всё чаще и чаще, мошенники создают всё больше и больше поддельных сайтов. Этой осенью Центробанк обнаружил и заблокировал более 4 тыс. таких организаций.
Чтобы не попадаться, следует, во-первых, сохранять внимательность. Если совершать финансовые операции или оплачивать покупки «между делом», не обращая внимания, чем пользуешься, то можно стать добычей мошенников. А экспериментируя с новыми сервисами — всегда осознавать риски и быть готовым столкнуться с обманом», — пояснил эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, в России в III квартале 2022 года сравнению с аналогичным периодом 2021 года отмечалось снижение количества случаев хищения кибермошенники денег у граждан. При этом размеры похищенных сумм увеличились.
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