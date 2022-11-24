Москва, 24 ноября, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Большинство технологий мошенничества продолжает совершенствоваться. Киберкриминал не отказывается от них, а оперативно адаптирует к новым реалиям, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын.

Gtrk-kaluga.ru Мошенники

«Чем больше происходит изменений, чем чаще разработчики приложений вводят новые функции, тем лучше для киберкриминала, потому что разработчики не успевают закрыть все «дыры» в безопасности.

Этой осенью киберкриминал снова сфокусировался на социальной инженерии. Это способ, при котором пользователи или сотрудники организаций сами невольно помогают взломщикам, сообщая им необходимые данные.

Например, у сотрудника компании звонит телефон, звонящий представляется сотрудником ИТ-отдела той же компании и просит напомнить ему какую-нибудь малозначительную информацию.

Эту информацию он потом сообщает в разговоре другому сотруднику, чтобы благодаря такой осведомленности вызвать доверие к своей персоне. У того выведывает следующий нужный элемент информации и так далее.

Иногда используют и такую хитрость: присылают сотруднику организации заманчивое предложение якобы от имени кадрового агентства и просят загрузить на сайт резюме. В письме содержится адрес сайта этого агентства.

Когда человек приходит, чтобы загрузить сайт, его просят зарегистрироваться, а при регистрации или загрузке файлов — указать какую-нибудь персональную информацию, например, паспортные данные. Если человек не успел спохватиться, то он эту информацию и предоставляет мошенникам.

Наиболее распространённый вид социальной инженерии — это так называемый «фишинг». Поскольку продавцы и финансовые организации сейчас нам часто предлагают зайти на какую-нибудь страницу, например, чтобы проверить свой заказ или поставить оценку, мы делаем это автоматически, не вглядываясь, куда на самом деле заходим.

Мошенники подсовывают нам поддельные страницы (например, в электронной почте), почти неотличимые от настоящих. А там предлагается ввести какую-нибудь информацию, якобы для подтверждения нашей личности. Некоторые пользователи послушно вводят такую информацию.

Поскольку мы пользуемся удалёнными сервисами всё чаще и чаще, мошенники создают всё больше и больше поддельных сайтов. Этой осенью Центробанк обнаружил и заблокировал более 4 тыс. таких организаций.

Чтобы не попадаться, следует, во-первых, сохранять внимательность. Если совершать финансовые операции или оплачивать покупки «между делом», не обращая внимания, чем пользуешься, то можно стать добычей мошенников. А экспериментируя с новыми сервисами — всегда осознавать риски и быть готовым столкнуться с обманом», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в III квартале 2022 года сравнению с аналогичным периодом 2021 года отмечалось снижение количества случаев хищения кибермошенники денег у граждан. При этом размеры похищенных сумм увеличились.

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