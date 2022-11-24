Доха, , 15:06 — REGNUM Сборная Швейцарии одержала победу над командой Камеруна в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Швейцария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Единственный гол в матче забил на 48-й минуте 25-летний нападающий сборной Швейцарии камерунского происхождения Брил Эмболо.

Таким образом, сборная Швейцарии набрала три очка в группе, команда Камеруна очков не набрала. В группе G также выступают сборные Сербии и Бразилии.

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