Доха, 24 ноября, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Сборная Швейцарии одержала победу над командой Камеруна в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швейцария

Единственный гол в матче забил на 48-й минуте 25-летний нападающий сборной Швейцарии камерунского происхождения Брил Эмболо.

Таким образом, сборная Швейцарии набрала три очка в группе, команда Камеруна очков не набрала. В группе G также выступают сборные Сербии и Бразилии.

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