Москва, 24 ноября, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, призванный снизить антропогенное воздействие на уникальную экологическую систему озера Байкал, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

Вводится запрет на продажу синтетических моющих средств и товаров бытовой химии, имеющих информацию в потребительской маркировке о содержании фосфатов, фосфонатов 5% и более в перечне ингредиентов, входящих в состав такой продукции.

Перечень загрязняющих веществ, в том числе веществ, относящихся к категориям особо опасных, высокоопасных, опасных и умеренно опасных для уникальной экологической системы озера Байкал, согласно документу, утверждается уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.

Таким образом предлагается бороться с процессами эвтрофикации в результате избыточного поступления фосфоросодержащих соединений в Байкал.

Комитет Госдумы по природным ресурсам и экологии полагает, что при подготовке законопроекта ко второму чтению необходимо рассмотреть возможность наделения правительства РФ полномочиями по установлению случаев и порядка запрета использования товаров бытовой химии, включая стиральные порошки и моющие средства, на соответствующей территории.