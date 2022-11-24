Москва, 24 ноября, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков 24 ноября в ходе брифинга рассказал о ближайших планах главы государства.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

Так, в графике Путина участие в пленарном заседании конференции по искусственному интеллекту, проведение совещания с членами координационного совета по вопросам обеспечения нужд Вооружённых сил РФ. Также во второй половине дня возможен международный телефонный разговор и несколько встреч непубличного характера.

Комментируя планы Евросоюза установить потолок цен на закупки российской нефти, Песков отметил, что эти шаги подлежат «глубокому анализу». По его словам, пока называются необъяснимые цифры, близкие к рыночным.

«Мы исходим из установки президента Путина, что мы не будем поставлять нефть и газ тем странам, которые присоединятся к потолку. Но, видя эти цифры, мы должны все проанализировать, чтобы сформулировать нашу позицию», — сказал Песков.

Пресс-секретарь ответил на вопрос о российских ударах по объектам на территории бывш. УССР.

«Специальная военная операция выполняет свои задачи, ударов по социальным объектам как не было, так и нет, этому уделяется особое внимание. Что касается целей, которые имеют отношение к военному потенциалу, они подлежат поражению», — пояснил он.

Песков подчеркнул, что киевский режим может вернуть ситуацию в нормальное русло и урегулировать конфликт, выполнив требования российской стороны.

Он также отреагировал на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, в котором он призвал «наказать Россию» за удары по инфраструктуре. По словам Пескова, Москва готова воспринимать эти слова только в том случае, если «аналогичные заявления осуждают удары [киевской] артиллерии по гражданским объектам и жилым объектам в Донбассе, которые происходили с 2014 года».

«Ни одного осуждения руководства Франции мы не слышали», — напомнил пресс-секретарь российского лидера.

Песков также отреагировал на факты, когда государственные служащие отправляются в зону боевых действий.

«Кроме чувства гордости за таких людей, это не может ничего вызывать», — заметил он.

В ходе брифинга обсуждались вопросы защиты инфраструктуры от киевских диверсантов. Ранее атаку на газопровод «Южный поток» пресекли сотрудники ФСБ. По его словам, после подрыва «Северных потоков» президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган рассматривают меры защиты инфраструктурных объектов, поскольку «такая потребность есть, ибо существует потенциальная угроза».

Песков рассказал, что ему ничего не известно о якобы проходившей в ОАЭ встрече представителей Москвы и Киева.

«Я ничего не могу сказать, первый раз об этом слышу», — прокомментировал он.

Ещё одной темой стало решение премьера Армении Никола Пашиняна не подписывать итоговые документа саммита ОДКБ, проходившего 23 ноября в Ереване. По словам Пескова, на работе организации это решение не скажется, а общая атмосфера на саммите и действия организации за весь год «продемонстрировали растущую потребность в существовании» ОДКБ.