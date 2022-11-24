МИД России: Запад провалился в навязывании фальшивых оценок кризиса на территории б. УССР на G20

Москва, , 15:01 — REGNUM Попытки стран Запада навязать ложные оценки ситуации вокруг кризиса на территории б. УССР провалились на саммите «Группы двадцати» (G20). Об этом 24 ноября заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Отмечаем провал попыток западников навязать фальшивые оценки кризиса вокруг [территории б. УССР]. Этот навязанный Западом отдельный параграф по ситуации [на территории б. УССР] в [итоговой] декларации служит тому весомым подтверждением», — сказала она.

Также официальный представитель российского МИД уточнила, что в указанном параграфе отражено «несовпадение точек зрения по данному вопросу, впервые выражена обеспокоенность санкциями», и указала, что также в нём высказана общая позиция на тему того, что проблематика безопасности выходит за рамки компетенций G20.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что проведение Вооружёнными силами Турции наземной операции в Сирии станет причиной усиления напряжённости в регионе и роста активности террористов в нём.