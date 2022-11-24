Париж, 24 ноября, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Согласно отчету Европейского агентства по окружающей среде, опубликованному в четверг, 24 ноября, загрязнение мелкодисперсными частицами привело к преждевременной смерти 238 000 человек в Европейском союзе, сообщает Le Figaro.

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«Воздействие мелких частиц в концентрациях, превышающих рекомендации Всемирной организации здравоохранения, привело к преждевременной смерти 238 000 человек по всему ЕС», — говорится в новом отчете Европейского агентства по окружающей среде.

Эта цифра немного выше, чем в 2019 году, когда мелкие частицы, проникшие глубоко в легкие, стали причиной преждевременной смерти около 231 000 человек.

Согласно годовому отчету, ЕС находится на пути к достижению своей цели по сокращению преждевременной смертности более чем на 50% к 2030 году. Загрязнение воздуха остается самой серьезной экологической угрозой для здоровья европейцев.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно информации ежедневной газеты Le Monde, Франция работает над новым безопасным телефоном, способным шифровать разговоры президента в режиме реального времени.