Москва, 24 ноября, 2022, 14:55 — ИА Регнум. По мере снижения поставок российского трубопроводного газа, Россия активно наращивает поставки сжиженного природного газа (СПГ) на зарубежные рынки, заявил корреспонденту профессор, и. о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.

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«Причем некоторые страны ЕС, ранее вовсе не импортировавшие СПГ из России, наладили его регулярные поставки. По приблизительным оценкам, в 2021–2022 году рост импорта российского СПГ странами ЕС и Великобританией уже составил 50%.

Однако еще в конце 2021 года, когда страны ЕС ощущали дефицит газа, начали расти поставки СПГ из России. Сегодня же рост спроса на СПГ был обусловлен преимущественно желанием Европы пополнить газохранилища в условиях отсутствия альтернативных источников поставок.

Вероятно, что доля России на европейском рынке СПГ останется стабильной в течение 2023 года, поскольку весной Европа столкнется с необходимостью вновь пополнять исчерпанные запасы. Важно учитывать, что в 2022 году ЕС стал использовать российский СПГ еще до сокращения трубопроводных поставок, однако такой возможности в 2023 году уже не будет, и спрос на СПГ возрастет.

Вместе с тем, активный импорт российского СПГ вступает в противоречие с желанием Европы снизить энергетическую зависимость от России, поскольку опасения стран ЕС по поводу прекращения поставок касаются и СПГ. Видимо, текущие потребности ЕС в газе перевешивают соображения энергетической безопасности.

Очевидно, что СПГ не компенсирует прекращение поставок трубопроводного газа, которого в прошлом году пришло в Европу в пять раз больше, чем СПГ, однако для некоторых стран, особенно не имеющих выхода к морю (Австрия, Венгрия), жизненно значимыми остаются поставки трубопроводного газа.

Очевидно, что в перспективе Европа будет серьезно рассчитывать на СПГ, в том числе поставляемый из США, Катара и России. В этой связи справедливо считается, что «газовые санкции» вряд ли могут коснутся СПГ хотя бы потому, что основной его поставщик — «Ямал СПГ» — имеет запутанную структуру собственности, в которую вовлечены французские и китайские инвестиционные и энергетические компании.

Наращивание рядом стран ЕС поставок российского СПГ не снижает проблемы их энергетической зависимости и в очередной раз демонстрирует отсутствие единства Европы. Россия, безусловно, может воспользоваться этим в контексте установления монопольно высоких цен на поставляемый СПГ на рынках некоторых стран.

В ближайшее время следует ожидать снижения объемов поставок на мировом рынке СПГ, что обусловлено, например, запретом Китая на продажу СПГ зарубежным импортерам. Кроме того, возможность расширения поставок СПГ ограничена естественным барьером — наличие терминалов по приемке газа, которых, например, в Германии вовсе нет.

Поэтому, когда говорим о поставках российского СПГ в Европу, следует иметь ввиду, прежде всего, те страны, которые располагают такими терминалами. И именно эти страны в большей степени станут зависимыми от поставок российского СПГ.

Таким образом, зависимость Европы от российского газа становится двоякой: очевидно, что одни страны не смогут обойтись без трубопроводного газа, поставляемого из России, а другие – от сжиженного.

Как сообщало ИА REGNUM, российская компания «Газпром» нашла рынок сбыта для своего СПГ с проекта «Портовая» в Греции.