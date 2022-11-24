В Азербайджане стартовали командно-штабные учения сухопутных войск

Баку, , 14:56 — REGNUM В Азербайджане 24 ноября стартовали командно-штабные учения сухопутных войск. Об этом сообщает пресс-служба минобороны республики.

Азербайджанский экипаж ведёт огонь Василий Иванов © ИА REGNUM

«Задействованные в учениях соединения и части приведены в различные степени боевой готовности, выведены в запасные районы и районы предназначения, обеспечено развёртывание на территории органов управления», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, цель учений — повысить управленческие способности и навыки командиров во время принятия оперативных решений. Также в ходе манёвров отработают взаимодействие между разными подразделениями.

В минобороны Азербайджана подчеркнули, что учения проводят в соответствии с годовым планом.