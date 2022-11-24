На Ставрополье арестован замначальника отдела МВД по борьбе с наркотиками

Ставрополь, , 14:51 — REGNUM В Ставропольском крае попал под уголовное преследование заместитель начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков опийной группы управления наркоконтроля краевого управления МВД. Его задержали при получении взятки. Суд постановил поместить задержанного под арест на два месяца, сообщили 24 ноября в пресс-службе Ленинского районного суда Ставрополя.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Из подробностей уголовного дела, возбужденного против высокопоставленного борца с наркотиками, известно, что он получил в качестве взятки 110 тыс. рублей от местной жительницы, дочь которой попалась с наркотиками. В обмен на взятку полицейский обещал не возбуждать уголовное дело против дочери взяткодательницы.

Известно также, то действовал борец с наркотиками не один, а в составе группы лиц из числа сотрудников УМВД по Ставрополью. Их личности пока не установлены. Полученные в виде взятки денежные средства соучастники поделили между собой.

Под стражей задержанный по решению суда будет находиться до 21 января 2023 года.