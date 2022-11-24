Минобороны: ВС России сорвали попытку атаки ВСУ в Запорожской области
В Минобороны России заявили о срыве попытки атаки ВСУ в Запорожской области
Москва,
24 ноября 2022, 14:50 — REGNUM Упреждающий удар артиллерии ВС России по ВСУ сорвал попытку атаки киевских боевиков в Запорожской области, сообщили 24 ноября в Министерстве обороны РФ.
Работа реактивной артиллерии
Mil.ru
«В результате упреждающего огня артиллерии по району сосредоточения ротной тактической группы ВСУ сорвана попытка атаки противника в направлении населенного пункта Левадного Запорожской области», — сообщили в российском оборонном ведомстве.
Кроме того, на южнодонецком направлении ВС России сорвали попытки ВСУ контратаковать в направлении населенных пунктов Владимировка, Павловка и Времевка.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.