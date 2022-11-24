Москва, 24 ноября, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Упреждающий удар артиллерии ВС России по ВСУ сорвал попытку атаки киевских боевиков в Запорожской области, сообщили 24 ноября в Министерстве обороны РФ.

Mil.ru Работа реактивной артиллерии

«В результате упреждающего огня артиллерии по району сосредоточения ротной тактической группы ВСУ сорвана попытка атаки противника в направлении населенного пункта Левадного Запорожской области», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, на южно-донецком направлении ВС России сорвали попытки ВСУ контратаковать в направлении населенных пунктов Владимировка, Павловка и Времевка.