Москва, , 14:49 — REGNUM Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает сохранение статуса социального предприятия для субъектов малого и среднего предпринимательства, торгующих книгами для детей, учебной, просветительской и справочной литературой, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября.

Госдума

В 2021 году был принят закон, согласно которому федеральные органы госвласти и органы местного самоуправления получили возможность предоставлять поддержку субъектам МСП, занимающимся реализацией книжной продукции для детей. Срок действия указанной нормы установлен до 31 декабря 2022 года включительно.

Законопроектом предлагается продлить этот срок до 31 декабря 2024 года включительно.

«Мы не должны допустить нового вида образовательного неравенства, обусловленного невозможности купить книгу или учебник», — отметил депутат Госдумы КПРФ Сергей Шаргунов.

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