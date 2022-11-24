Песков: подготовка к неформальному саммиту СНГ в Санкт-Петербурге ведётся

Москва, , 14:48 — REGNUM Неформальный саммит Содружества независимых государств (СНГ) в Санкт-Петербурге готовится. Об этом 24 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Республики СНГ Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что никаких сомнений по поводу проведения мероприятия нет, надо согласовать сроки и время.

«Мы не говорили о сомнениях никаких. Мы говорили, что надо время согласовать со всеми, ― подчеркнул официальный представитель Кремля. ― Он готовится, но для того, чтобы он состоялся, нужно согласовать со всеми сроки и время».

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября в Санкт-Петербург состоялся неформальный саммит лидеров стран СНГ. Этот саммит носит статус неофициального, он прошёл в день рождения президента России Владимира Путина, которому исполнилось 70 лет.