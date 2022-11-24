Европарламент одобрил пакет поддержки для киевского режима на €18 млрд

Страсбург, Франция, , 14:50 — REGNUM Пакет поддержки для Киева от ЕС на сумму до €18 млрд одобрен Европарламентом. Об этом сообщила 24 ноября глава ЕП Роберта Метсола.

Флаг ЕС MPD01605

Речь идёт о пакете кредитной макрофинансовой поддержки на 2023 год. На пленарной сессии 23 ноября состоялось голосование по этому пакету, предложенному Еврокомиссией.

«В рекордно короткие сроки Европарламент только что одобрил 18 миллиардов евро для [Киева]», — написала Метсола в своём Twitter.

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