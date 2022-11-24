Страсбург, Франция, 24 ноября, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Пакет поддержки для Киева от ЕС на сумму до €18 млрд одобрен Европарламентом. Об этом сообщила 24 ноября глава ЕП Роберта Метсола.

MPD01605 Флаг ЕС

Речь идёт о пакете кредитной макрофинансовой поддержки на 2023 год. На пленарной сессии 23 ноября состоялось голосование по этому пакету, предложенному Еврокомиссией.

«В рекордно короткие сроки Европарламент только что одобрил 18 миллиардов евро для [Киева]», — написала Метсола в своём Twitter.

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