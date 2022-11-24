В евроинтеграции Грузии должны принимать участие оппозиция и гражданское общество — посол ЕС

Тбилиси, , 14:54 — REGNUM Посольство Евросоюза в Грузии внимательно следит за тем, как в республике происходит процесс евроинтеграции. Об этом 24 ноября посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский заявил журналистам.

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Он прокомментировал ход реформ в рамках выполнения рекомендаций Брюсселя для получения Грузией статуса кандидата на вхождение в ЕС. Посол отметил, что власти страны поставили задачу выполнить их до конца года, но у них гораздо больше времени.

Герчинский напомнил, что Еврокомиссия будет принимать решение только в октябре 2023 года. Он также рекомендовал проводить включить в процесс реформ больше объединений.

«Мы хотим, чтобы этот процесс проходил эксклюзивно и конструктивно, при включённости всех, как правящей партии, так и оппозиционных партий, также надлежащим образом должны быть включены и неправительственные организации, и гражданское общество», — сказал Герчинский.

Напомним, в июле Евросовет не дал Грузии статус кандидата в ЕС, а потребовал сначала выполнить 12 условий, в том числе добиться «деполяризации» между властями и оппозицией. Самые крупные оппозиционные партии отказались сотрудничать с властями по этим вопросам.

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