Эксперт Завольский считает, что вся русская история является мишенью для киевского режима

Москва, , 14:46 — REGNUM «Гуманитарная мысль» киевского режима давно уже проталкивает идею о необходимости переименовать Россию в Московию, а заодно доносить до всего мира «научные факты» о том, что «московиты украли имя Руси», причём даже не в XVI веке, а в XVIII, заявил корреспонденту ИА REGNUM историк и писатель Дометий Завольский.

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«Первая сверхценная идея — идефикс ещё польских радетелей за «Кресы Всходни». В основе второй паранаучная «туранская теория» финно-угорского происхождения русских, выдвинутая в середине XIX века польским эмигрантом Ф. Духинским, но постоянно впитывающая новые «открытия» той же степени достоверности.

Немудрено, что все появляющиеся и в России паранаучные и оккультные идеи, в той или иной форме отрицающие «традиционную историю», только приветствуются в Киеве и Варшаве, а то и среди «русистов в штатском» в Лондоне и за океаном: «Русские сами отказываются от истории, украденной у славян!»

Равно как и приветствуется развитие идеи, что в СССР из русских социальных низов была создана «новая цивилизация» (читай — «новый этнос»), не имеющий прямого отношения к достижениям и традициям дореволюционной России.

С первого взгляда такая мысль проходит по ведомству «либеральной русофобии», однако именно в эту сторону в последние годы дрейфуют левацкие постсоветские настроения, мимикрирующие под «советский патриотизм».

Было бы странным, если бы зарубежные спецслужбы, действующие против России, не рассматривали как перспективную задачу маргинализации «советской ностальгии», разжигания в русских ненависти к Российской империи и отрицания преемства с нею — геополитического, культурного и нравственного.

То же самое можно сказать и о перспективности продвижения в России любых паранаучных и оккультных идей, отрицающих «традиционную историю», хоть бы и вплоть до начала ХХ века.

Думается, отнюдь не случайно Рунет в последние годы стал полем развития и продвижения всё более безумных теорий такого рода. И под текстами или роликами подобной тематики очень заметна методичная работа комментаторов с узнаваемыми повадками.

Русская история является мишенью для киевского режима и его союзников. Но эту угрозу нужно понимать гораздо шире, чем привыкло большинство рассуждающих о «фальсификацию истории», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, петиция с просьбой переименовать Россию в Московию появилась 23 ноября на сайте офиса Владимира Зеленского.

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