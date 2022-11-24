В Госдуме сообщили о новом обмене военнопленными с Киевом
Депутат Госдумы Саралиев рассказал об обмене пленными с Киевом 50 на 50
Москва,
24 ноября 2022, 14:45 — REGNUM В Минобороны сообщили об очередном обмене военнопленными с киевским режимом. Об этом рассказал депутат Госдумы от «Единой России» Шамсаил Саралиев.
Армия России
Иван Шилов © ИА REGNUM
«Хочу сообщить, что и сегодня состоится очередной обмен военнопленными: 50 на 50», — отметил Саралиева в телеграм-канале.
Министерство обороны России возвращает российских военнослужащих на Родину, подчеркнул он.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне состоялся очередной обмен военнопленными с киевским режимом по схеме 35 на 35.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.