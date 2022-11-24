Депутат Госдумы Саралиев рассказал об обмене пленными с Киевом 50 на 50

Москва, , 14:45 — REGNUM В Минобороны сообщили об очередном обмене военнопленными с киевским режимом. Об этом рассказал депутат Госдумы от «Единой России» Шамсаил Саралиев.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Хочу сообщить, что и сегодня состоится очередной обмен военнопленными: 50 на 50», — отметил Саралиева в телеграм-канале.

Министерство обороны России возвращает российских военнослужащих на Родину, подчеркнул он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне состоялся очередной обмен военнопленными с киевским режимом по схеме 35 на 35.

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