Минобороны: ВС РФ уничтожили свыше 15 киевских боевиков на краснолиманском направлении

Москва, , 14:45 — REGNUM Попытки двух ротных тактических групп вооружённых формирований киевского террористического режима наступать на краснолиманском направлении были сорваны Вооружёнными силами (ВС) России. Об этом 24 ноября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

«На краснолиманском направлении активными действиями российских войск пресечены попытки противника силами двух ротных тактических групп атаковать в направлении населенных пунктов Площанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении.

При этом КОнашенков уточнил, что в результате этого было уничтожено свыше 15 боевиков ВСУ, а также одна БМП, миномётный расчёт и три автомобиля киевских нацистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские войска уничтожили американскую радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 киевских боевиков в Херсонской области