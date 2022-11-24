ВС России пресекли попытки атак ВСУ на краснолиманском направлении
Минобороны: ВС РФ уничтожили свыше 15 киевских боевиков на краснолиманском направлении
Москва,
24 ноября 2022, 14:45 — REGNUM Попытки двух ротных тактических групп вооружённых формирований киевского террористического режима наступать на краснолиманском направлении были сорваны Вооружёнными силами (ВС) России. Об этом 24 ноября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Армия России
Иван Шилов © ИА REGNUM
«На краснолиманском направлении активными действиями российских войск пресечены попытки противника силами двух ротных тактических групп атаковать в направлении населенных пунктов Площанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении.
При этом КОнашенков уточнил, что в результате этого было уничтожено свыше 15 боевиков ВСУ, а также одна БМП, миномётный расчёт и три автомобиля киевских нацистов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские войска уничтожили американскую радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 киевских боевиков в Херсонской области
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.