Донецк, 24 ноября, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Состоится новый обмен военнопленными между российской и киевской сторонами, сообщил 24 ноября врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Smdnr.ru Денис Пушилин

По его словам, вернутся домой полсотни российских бойцов, оказавшихся в киевском плену. Он уточнил, что обмен состоится по формуле «50 на 50». При этом Россия отдаёт противнику в основном военнослужащих ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее состоялся обмен пленными по схеме «35 на 35».