Доха, 24 ноября, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Защитник сборной Саудовской Аравии по футболу Яссер аль‑Шахрани перенёс операцию на животе после травмы, полученной в матче против сборной Аргентины на чемпионате мира ‑ 2022. Об этом 24 ноября сообщает Le Parisien.

Andrew Fackler Флаг Саудовской Аравии

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября аль‑Шахрани столкнулся с вратарём своей команды Мохаммедом аль‑Оваисом и получил удар коленом в голову. У него диагностировали сотрясение мозга, перелом челюсти и лицевой кости, внутренние травмы живота.

Футболиста унесли с поля на носилках. В тот же день ему провели операцию из‑за внутреннего кровотечения. Ещё одну операцию он перенёс на поджелудочной железе.

По приказу премьер‑министра Саудовской Аравии Мохамеда бен Салмана аль‑Шахрани был отправлен в Германию, где продолжит лечение.