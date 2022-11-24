Москва, 24 ноября, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Проведение Вооружёнными силами Турции наземной операции в Сирии станет причиной усиления напряжённости в регионе и роста активности террористов в нём. Об этом 24 ноября заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Mid.ru Мария Захарова

Как отметила российский дипломат, Москва поддерживает тесные контакты с Анкарой по вопросам Сирии.

«Мы понимаем озабоченности Турции по поводу угроз ее национальной безопасности. Полагаем, что проведение наземной операции на сирийской территории лишь усилит напряжённость в регионе и приведёт к росту террористической активности», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что правительство Швеции не связывалось с Москвой по поводу двух граждан РФ, которых якобы задержали по подозрению в шпионаже.