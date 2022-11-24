ВСУ обстреляли Широкую Балку в ДНР

Донецк, , 14:40 — REGNUM Боевики ВСУ обстреляли Широкую Балку в Донецкой Народной Республике, сообщили 24 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ ведёт обстрел

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:15 (совпадает с мск) — н. п. Новгородское — н. п. Широкая Балка: выпущено 6 мин калибра 120 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 24 ноября боевики ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку.

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