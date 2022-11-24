Киевские каратели обстреляли Широкую Балку в ДНР
ВСУ обстреляли Широкую Балку в ДНР
Донецк,
24 ноября 2022, 14:40 — REGNUM Боевики ВСУ обстреляли Широкую Балку в Донецкой Народной Республике, сообщили 24 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
Артиллерия ВСУ ведёт обстрел
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:15 (совпадает с мск) — н. п. Новгородское — н. п. Широкая Балка: выпущено 6 мин калибра 120 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 24 ноября боевики ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку.
Читайте также: Боевики ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.