Москва, 24 ноября, 2022, 14:40 — ИА Регнум. С точки зрения Еврокомиссии, принятое ею решение по предельной цене потолка биржевой цены на газ в $3000 за тысячу кубометров вполне оптимально, чтобы сбалансировать интересы поставщиков и потребителей, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

ArtseBie Нефть

«Действительно, цена в $3000 за тысячу кубометров достаточно высока, до 2022 года и известных геополитических потрясений, отразившихся, в том числе, на газовом рынке Европы, таких цен никто не видел, и возмущение потребителей газа неудивительно.

Однако если устанавливать предельную цену «потолка» намного ниже этой величины, например, не выше $1000 за тысячу кубометров, это неизбежно приведёт к бегству поставщиков СПГ с европейского рынка и дефициту газа в Европе, такому, что даже заполненные на 90% европейские ПХГ исчерпаются в считанные недели. Еврокомиссия, установив такой «потолок цен» преследует, скорее всего, нерыночные цели.

Тем временем для России европейский «потолок» цен на газ значения иметь не будет. Во-первых, потому что он распространяется только на газ, поставляемый на биржу TTF, но не на внебиржевой рынок, который, в том числе, включает и поставки трубопроводного газа, причём не только из России.

Во-вторых, потому что Россия уже ограничила поставки газа в Европу после взрывов на «Северных потоках» и постепенно переориентируется на поставки газа в Китай. Также возможно, что Россия в 2023 году начнёт поставлять СПГ в Индию и на другие рынки стран Азии.

Если потолок цен на газ вступит в силу уже этой зимой, а зима будет холодной, цены на газ вполне могут вернуться на уровень в $2000-2500 за тысячу кубометров. Но это не повлияет на контрактные цены Газпрома, которые значительно ниже биржевых. Т

Так что вероятно, что европейские потребители зимой могут начать требовать от Брюсселя запустить подачу газа по неповреждённой нитке «Северного потока — 2». Услышит ли их Брюссель — вопрос открытый», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в тупик зашли переговоры в Европейском союзе по введению потолка цен на российскую нефть.

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