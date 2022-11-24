Пушилин: войска России продвигаются по нескольким направлениям
Пушилин заявил о наступлении российских войск в ДНР по трём направлениям
Донецк,
24 ноября 2022, 14:43 — REGNUM Наступление российских войск на территории Донецкой Народной Республики идёт по нескольким направлениям. Об этом сообщил 24 ноября врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
СВО
Иван Шилов © ИА REGNUM
По его словам, ВСУ пока находятся близко к городам ДНР, поэтому из-за обстрелов продолжают страдать жители Донецка, Горловки, Ясиноватой и других населённых пунктов. Говорить о снижении количества обстрелов не приходится.
«Продвижения по фронтам есть: на авдеевском направлении, на марьинском направлении и на угледарском направлении», — сказал Пушилин.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушилин подтвердил, что четверо военнослужащих ДНР вернулись домой в результате обмена военнопленными с Киевом.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.