Донецк, 24 ноября, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Наступление российских войск на территории Донецкой Народной Республики идёт по нескольким направлениям. Об этом сообщил 24 ноября врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По его словам, ВСУ пока находятся близко к городам ДНР, поэтому из-за обстрелов продолжают страдать жители Донецка, Горловки, Ясиноватой и других населённых пунктов. Говорить о снижении количества обстрелов не приходится.

«Продвижения по фронтам есть: на авдеевском направлении, на марьинском направлении и на угледарском направлении», — сказал Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушилин подтвердил, что четверо военнослужащих ДНР вернулись домой в результате обмена военнопленными с Киевом.

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