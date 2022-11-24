Москва, 24 ноября, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Обстановка на новых территориях России остаётся тяжёлой, заявил 24 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

По словам главы правительства, в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях обстановка остаётся тяжёлой. При этом остаются риски повреждения инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, более 80 тыс. жителей новых территорий оформили российские паспорта с момента воссоединения.