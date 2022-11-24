Президент Сербии Вучич посоветовал Европарламенту сосредоточиться на инфляции и энергопроблемах

Белград, , 14:37 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич порекомендовал Европарламенту сосредоточиться на высокой инфляции и проблеме в сфере энергетики, нежели на резолюции против России. Об этом сербский лидер заявил на пресс-конференции в Белграде, отвечая на вопрос о решении Европарламента принять резолюцию о признании России «страной — спонсором терроризма» и призывах к Сербии присоединиться к соответствующей резолюции.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

Вучич отметил, что власти сами умеют принимать решения и хорошо понимают потребности своей страны.

«Я поздравляю их, вижу, что они уже осчастливили свои страны и народы высокой инфляцией, высоким потреблением энергии и высоким числом закрытых промышленных объектов», — завил президент Сербии.

Он акцентировал внимание на том, что Белград продолжит слушать и проявлять уважение, добавив, что правительство будет принимать решение в интересах народа и государства.

Вучич напомнил, что ранее Европарламент требовал от Сербии признать независимость Косова и Метохии.

«Если бы мы поддержали санкции против России, то нас бы похлопали по плечу, а послезавтра бы вышли с новой резолюцией, в которой подчеркнули бы необходимость признания Косова», — заявил сербский президент.

Ранее сообщало ИА REGNUM, что Европейский парламент принял резолюцию, в соответствии с которой Россия признается «государством — спонсором терроризма».

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