В парламентской фракции «Армения» призвали не верить слухам о «развале»

Ереван, , 14:38 — REGNUM Слухи о «развале» оппозиционной фракции «Армения» в армянском парламенте сильно преувеличены. Об этом 24 ноября заявила журналистам депутат от данной фракции Агнесса Хамоян.

Армения Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Да, в нашей фракции бывают бурные обсуждения, звучат разные мнения, люди свободно могут выражать свою точку зрения, и никто не скован высказывать собственную позицию», — сказала Хамоян.

Она подчеркнула, что партия «Возрождающаяся Армения» не выходит из блока. При этом часть депутатов фракции может сдать свои мандаты по личным или другим соображениям. В целом оппозиция намерена расширять работу в парламенте.

Напомним, в парламенте Армении из 107 мест 71 занимают депутаты из правящей партии «Гражданский договор». У оппозиционной фракции «Армения», в которую входят партии «Дашнакцутюн», «Возрождающаяся Армения», «Отечество» и Республиканская партия Армении, 36 мест.