Le Monde: во Франции разрабатывают новый безопасный телефон для президента

Париж, , 14:33 — REGNUM Согласно информации ежедневной газеты Le Monde, Франция работает над новым безопасным телефоном, способным шифровать разговоры президента в режиме реального времени, передает BFM TV.

Эммануэль Макрон Gouvernement.fr

Le Teorem — это секретный оборонный терминал, предназначенный для высокопоставленных государственных служащих и французских военных офицеров. Выпущенный в 2011 году, это несенсорный телефон-раскладушка, единственной функцией которого является общение. В нем нет ни приложений, ни каталога контактов, и он позволяет связываться только с людьми, у которых есть такое же устройство.

Летом 2021 года подсчитали, что около 5000 человек имели Le Teorem по сравнению с 14 000, которые изначально планировалось получить. Так, телефон-раскладушка не имел большого успеха, и его пользователи часто предпочитали более традиционные смартфоны.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон пытается наложить вето на Бена Уоллеса, который может занять пост генерального секретаря НАТО.

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