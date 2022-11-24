Донецк, 24 ноября, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку, сообщили 24 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 14:08 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — н. п. Макеевка (Червоногвардейский р-н): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 14:10 ВСУ обстреляли из Орловки Киевский район Донецка, выпустив три снаряда калибра 155 мм.