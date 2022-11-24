Инвалиды боевых действий смогут получить бесплатное социальное обслуживание

Москва, , 14:30 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о расширении перечня категорий граждан, которым социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной форме социального обслуживания могут предоставляться бесплатно, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Такие услуги бесплатно положены инвалидам и участникам Великой Отечественной войны; инвалидам боевых действий; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; лицам, награжденным знаком «Житель осажденного Севастополя»; лицам, работавшим на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; членам экипажей судов транспортного флота, интернированным в начале Великой Отечественной войны в портах других государств.

В Госдуме обратили внимание на то, что в большинстве субъектов РФ эти категории граждан, уже получают социальные услуги бесплатно — например, в Архангельской, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Ивановской, Ленинградской областях, в городе Москве, в Татарии, Туве и так далее.

По подсчетам парламентариев, размер дополнительных расходов бюджетов всех субъектов РФ на эти цели может составить порядка 3 млрд рублей в год.

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