Песков отреагировал на сообщения о «встрече» представителей России и Киева в Абу-Даби

Москва, , 14:30 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ничего не известно о какой-либо встрече представителей РФ и Киева на тему восстановления экспорта аммиака и обмену пленными. Он заявил об этом 24 ноября заявил журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Вообще ничего не известно. Я ничего не могу сказать. Я первый раз об этом слышу», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

При этом ранее в некоторых западных СМИ появились сообщения о том, что представители Москвы и Киева якобы встречались в Абу-Даби для обсуждения вопросов по восстановлению экспорта аммиака и обмену пленными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что уход главы администрации Читы Александра Сапожникова добровольцем в зону специальной военной операции (СВО) не совсем связан с кремлёвской позицией, и в Кремле гордятся людьми, использующими на благо Родины свои навыки и свой боевой опыт.