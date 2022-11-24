Песков не видит угрозы существованию ОДКБ

Москва, , 14:28 — REGNUM Тот факт, что на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который состоялся 23 ноября в Ереване, не была принята декларация о помощи Армении, не ставит под сомнение существование этой организации. Об этом 24 ноября журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Флаги стран — членов ОДКБ Odkb-csto.org

«Нет, никоим образом», ― подчеркнул официальный представитель Кремля.

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Он добавил, что определённые разногласия по некоторым моментам, которые не позволили, действительно, подписать два документа, существуют.

«Но это не значит, что это каким-то образом ставит под угрозу существование ОДКБ», ― сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, очередное заседание Совета ОДКБ прошло 23 ноября в Ереване под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Пашинян посетовал, что по итогам заседания не удалось прийти к общему мнению по двум важным документам. Так, Армения не подписала декларацию ОДКБ и решение о действиях ОДКБ во время эскалации 13 сентября на границе с Азербайджаном. При этом премьер-министр назвал состоявшуюся дискуссию позитивной.