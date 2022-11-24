Москва, 24 ноября, 2022, 14:26 — ИА Регнум. В Госдуме не удивлены отрицательному отзыву правительства России на предложение размещать на бутылках с алкоголем дополнительное предупреждение: «Алкоголь Вам враг!», передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ярослав Нилов

«Конечно, для бюджета алкоголь — существенная доходная строка, а алколобби вообще непревзойдённые «мастера спирта международного класса», — отметил один из авторов законопроекта депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР).

Парламентарий заверил, что фракция продолжит борьбу за здоровье граждан, потому что нынешняя унылая имитация предупреждения о вреде алкоголя мелким кеглем на сером фоне не работает.

«Так почему не использовать международный опыт? Чёткие и ясные иллюстрации, пиктограммы, надписи дают более доходчивый и действенный посыл: алкоголь губителен для здоровья и запрещён к употреблению водителями, беременными женщинами и несовершеннолетними», — убежден он.

Депутаты от думской фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается писать на этикетках алкогольных напитков предупреждение: «Чрезмерное употребление алкоголя вредит Вашему здоровью! Алкоголь Вам враг!». Также предлагается писать о противопоказанности употребления алкогольной продукции лицам в возрасте до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, лицам с заболеваниями нервной системы и внутренних органов, а также лицам, управляющим транспортными средствами.

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